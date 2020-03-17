Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen NBA'den hastalık haberleri gelmeye devam ediyor. Brooklyn Nets Kulübü'nden yapılan açıklamada, 4 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve oyuncuların karantinaya alındığı belirtildi.

İsimleri gizli tutulan 4 ismin tedavilerinin devam edildiğinin kaydedildiği açıklamada, yakın dönemde Brooklyn Nets ile karşılaşmış takımların da bilgilendirildiği dile getirildi.

DAHA ÖNCE ÜÇ VAKA AÇIKLANMIŞTI

Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen NBA'deki vaka sayısı daha önce 3 olarak açıklanmıştı. Gobert'in yanı sıra Fransız basketbolcunun takım arkadaşı Donovan Mitchell ve Pistons'ın 8 Mart'ta Jazz ile oynadığı maçta 38 dakika sahada kalan Christian Wood'un test sonucunun pozitif çıktığı duyurulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump bugün yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili mümkünse evden çalışılması, buna imkanı olmayanların ise kendilerini koruması için çaba göstermesi çağrısı yapmıştı. ABD'de yeni tip koronavirüs bulaşanların sayısı 4 bin 661'e, can kaybı ise 85'e yükselmişti.