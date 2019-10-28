İngiliz magazin dergisi Tatler, geleneksel 'Yılın En Gözde Bekarları' listesini açıkladı. Listenin zirvesinde geçen yıllara kadar İngiliz prensler ve soylu unvanına sahip isimler yer alıyordu. Bu kez yılın en gözde bekarı, David Beckham'ın 20 yaşındaki oğlu Brooklyn Beckham seçildi.

Brooklyn Beckham, geçen yıldan beri 21 yaşındaki model sevgilisi Hana Cross ile bir dargın bir barışık aşk yaşıyordu. İkilinin basının gözünün önünde yaşadığı tutkulu aşkları, sık sık basına malzeme olmuştu. Sokak ortasında kavga ederken magazincilere yakalanan çift, en sonunda ayrıldı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla aşkını Instagram'a taşıyan Beckham, son olarak sevgilisiyle yatakta çekilen bu pozu paylaşmıştı.