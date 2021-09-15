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Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz'in videosu takipçilerini ikiye böldü: Bu görüntü rahatsız edici! - Magazin haberleri

Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz'in videosu takipçilerini ikiye böldü

David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham'ın nişanlısı Nicola Peltz ile öpüştüğü videoya bazı takipçileri tepki gösterdi. MET Gala'ya katılan ikilinin gece sonunda sosyal medya hesaplarından yayınladığı romantik paylaşıma, "Bu görüntü rahatsız edici!" şeklinde yorumlar yapıldı

15.09.2021 - 18:37 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Dünyaca ünlü çift David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, geçtiğimiz yıl temmuz ayında oyuncu Nicola Anne Peltz ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.

  • Instagram hesabından yayınladığı karelerle sık sık Peltz'e olan aşkını ilan eden 22 yaşındaki Beckham, yeni bir paylaşımda daha bulundu.

  • Nişanlısı Nicola Anne Peltz ile MET Gala'ya katılan Brooklyn Beckham, gecenin sonunda çekilen bir videoyu sosyal medya hesabında yer verdi.

  • "GÜZEL BİR GECE"

    Beckham'ın "Güzel bir gece." notunu düştüğü videoyu Peltz de kendi hesabından paylaştı. Çiftin gönderisinde Nicola Anne Peltz, nişanlısının yüzünü elleri arasına alıp dudaklarına bir öpücük konduruyor. Sonra da kameraya dönerek paylaşım için seçtiği şarkıya gülerek eşlik ediyor. Bu arada Brooklyn Beckham da hafif bir gülümsemeyle nişanlısını izliyor.

  • "BABASI GÖRSE NE DER?"

    Ancak çiftin bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Bir kullanıcı, Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz'in bu öpücüğü kapalı kapılar ardından tutmasını önenirken bir diğeri de "Bu görüntü rahatsız edici!" diye yazdı. Bir başka takipçi de David Beckham'ın bu görüntüleri izlerse ne düşüneceğini merak ettiğini belirtti.

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