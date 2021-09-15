"BABASI GÖRSE NE DER?"

Ancak çiftin bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Bir kullanıcı, Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz'in bu öpücüğü kapalı kapılar ardından tutmasını önenirken bir diğeri de "Bu görüntü rahatsız edici!" diye yazdı. Bir başka takipçi de David Beckham'ın bu görüntüleri izlerse ne düşüneceğini merak ettiğini belirtti.