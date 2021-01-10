Birlikte çekilen karelerini yayınlayan Brooklyn Beckham, gönderisine şu notu düştü:

Doğum günün kutlu olsun bebeğim. Seni ne kadar çok sevdiğimi anlatamam. Beni dünyanın en mutlu adamı yapıyorsun. Hayatımın geri kalanını seninle geçirebildiğim ve bu kadar çok anı yaratabildiğim için çok şanslıyım. Umarım harika bir gün geçirmişsindir çünkü bunu hak ediyorsun. Seni seviyorum bebeğim.

Beckham'ın romantik gönderisine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.