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Brooklyn Beckham'dan düğüne saatler kala şaşırtan karar!

Brooklyn Beckham'dan şaşırtan karar!

Bugün Nicola Anne Peltz ile dünyaevine girecek olan Brooklyn Beckham'ın evlendikten sonra sevgilisinin soyadını da kullanacağı ileri sürüldü

09.04.2022 - 18:17 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Dünyaca ünlü çift David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, 2020'nin temmuz ayında oyuncu Nicola Anne Peltz ile nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Mutlu birlikteliklerini sürdüren ikili, bugün hayatlarını birleştirecekken, düğüne saatler kala Brooklyn Beckham ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

  • GELİNİN SOYADINI DA ALACAK

    Metro adlı internet sitesinin ileri sürdüğüne göre; Beckham, evlendikten sonra 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz'in soyadını da alacak. Yani ünlü isim, törenden sonra artık "Brooklyn Joseph Peltz Beckham" olarak anılacak.

    Brooklyn'in bunu eşine bir sevgi gösterisi olarak yapmayı planladığı belirtiliyor. Beckham ailesine yakın bir kaynak Brooklyn'in Nicola Anne Peltz'e sırılsıklam aşık olduğunu ve ona olan sevgisinin bir göstergesi olarak böyle alışılmamış bir karar aldığını iddia etti.

  • EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALADILAR

    Öte yandan ABD ve İngiliz basınında yer alan iddialara göre; Nicola Anne Peltz'in, milyarder bir iş insanı olan babası Nelson Peltz, müstakbel damadına evlilik sözleşmesi imzalatmıştı. Bu sözleşme hem 23 yaşındaki Brookly Beckham hem de 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz için bağlayıcı özellik taşıyordu.

    Müstakbel gelin ve damadın imzaladığı sözleşmeye göre; boşanmaları durumunda her ikisi de ailelerinden kaynaklanan servetten pay alamayacak.

  • ABD'NİN SAYILI ZENGİNLERİNDEN

    Her ikisinin ailesinin de sahip olduğu servete bakarsak; Beckham çiftinin toplam serveti 380 milyon sterlinken, Nicola Anne Peltz'in ailesinin serveti ise bunun neredeyse üç katı...

    Peltz ailesinin 1.3 milyar sterlin serveti bulunuyor. Beckham ailesine gelin gidecek olan Nicola Anne Peltz'in babası Nelson Peltz, ülkesinin sayılı zenginleri arasında yer alıyor. Peltz'in annesi ise eski bir model olan Claudia Heffner Peltz...

  • MİLYONLUK MALİKANEDE NİKAH TÖRENİ

    Çiftin düğünü, bugün gelinin ailesinin değerinin 76 milyon sterlin olduğu konuşulan Florida, Palm Beach'teki malikanede yapılacak. Törenin maliyetinin 3 milyon sterlin civarında olacağı da ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor.

    Ayrıca ikilinin nikah töreninin yayın haklarını Vogue Dergisi'ne sattığını bu yüzden de konukların sosyal medya paylaşımı yapmaması için sıkı önlemler alınacağı da belirtilmişti.

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