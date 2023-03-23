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Brooke Shields, kendisine tecavüz eden adama mektup yazmış - Magazin haberleri

Brooke Shields, kendisine tecavüz eden adama mektup yazmış

Brooke Shields, hayatının anlatıldığı belgeselde uğradığı tacizi anlatmıştı. Ünlü oyuncu, yaşadığı kâbus dolu günlere son vermek için son bir hamle yapmayı denediğini ve olaydan birkaç yıl sonra kendisini tecavüz eden adama hitaben bir mektup kaleme aldığını söyledi

Giriş: 23.03.2023 - 14:51 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Çocuk yaşta şöhrete kavuşan Brooke Shields, hakkında hazırlanan bir belgesel sebebiyle gündemden düşmüyor. 'Sundance Film Festivali'nde ilk gösterimi yapılan 'Pretty Baby: Brooke Shields' (Güzel Bebek: Brooke Shields) adlı bu belgeselde Shields, yaşadıklarını kendisini bile şaşırtan bir şekilde sansürsüz olarak anlatmıştı. 

  • "KIZLARIMLA SORUN YAŞADIM"

    Yönetmenliğini Lana Wilson'ın üstlendiği filmde Brooke Shields'ın kamera karşısında yaptığı itiraflar herkesi şaşırttı. Shields, ayrıca verdiği röportajda 19 yaşındaki kızı Francis Rowan ile 16 yaşındaki kızı Grier Hammond'la belgeselde yer verilen bazı olaylar sebebiyle sorun yaşadığını açıklamıştı.

    Brooke Shields, "Biliyorsunuz, onlara birçok şey öğrettim ama belgeselde kızlarımın, hiçbir bilgi sahibi olmadığı ayrıntılar vardı. Bu yüzden onlarla sorun yaşadım. Çünkü anlattığım her şey ile ilgili olarak onları bilgilendirmemiştim" demişti.

  • "NELER OLDUĞUNU İLK KEZ ANLATIYORUM"

    Brooke Shields, röportajda kızlarını geçmiş hayatının hangi ayrıntıları konusunda önceden bilgilendirmediğini belirtmemişti. Ancak 'Pretty Baby: Brooke Shields' adlı belgeselde daha önce hiç anlatmadığı bir taciz olayına da değinmişti. Shields, hayatının bu kötü hatırasını anlatırken sözlerine, "Neler olduğunu ilk kez anlatıyorum" diyerek başlamıştı.

  • "BUNUN BİR İŞ GÖRÜŞMESİ OLDUĞUNU SANIYORDUM"

    Ardından ilk gençlik yıllarının en kötü tecrübesini kelimelere döken Brooke Shields, olay yaşandığında ara verdiği kariyerine dönüş hazırlığında olduğunu, o dönemde bir film çekildiğini, yapımcıların onu göz önüne aldıklarını ve ardından bir yönetmenle buluştuğunu söylemişti.

    Bu olay meydana geldiğinde henüz 20'li yaşlarının başında olan oyuncu, bu buluşmanın bir iş görüşmesi olduğunu düşündüğünü ifade etmişti.

  • Brooke Shields, konuyla ilgili, "Yemek yedik. Ben bunun bir iş görüşmesi olduğunu sanıyordum. O kişiyle daha önce tanışmıştım ve bana karşı her zaman iyiydi" demişti. Ancak Shields'ın söylediğine göre iş toplantısı sandığı o akşam yemeği bir anda aniden şekil değiştirmişti. 

    Görüştüğü kişiye bir taksi çağırması gerektiğini söyleyen Brooke Shields, o kişinin de ona otele geri dönmelerini ve oradan bir taksi çağıracağını dile getirdiğini anlatmıştı. Brooke Shields, bunun üzerine onunla birlikte oteldeki odasına gittiğini söylemişti.

  • "ÇARESİZ BİR ŞEKİLDE NE YAPACAĞIMI DÜŞÜNÜYORDUM"

    "Telefona gitmek istemiyordum, orada oturmak istemiyordum. Çünkü orada kalmıyordum" diyen Brooke Shields, çaresiz bir şekilde ne yapacağını düşünürken odada bulduğu bir dürbünle pencereye yaklaştığını ve odadan görülen kumsal manzarasını izlemeye başladığını aktarmıştı.

  • "VÜCUDUMLA TÜM BAĞIM KOPMUŞ GİBİ HİSSETTİM"

    O sırada tacizci kişinin odaya girdiğini ifade eden Shields, "Kapı açıldı ve o kişi çıplak olarak içeri girdi. Dürbünü bıraktım, o kişi ise üzerime doğru geliyordu. Bana zor kullandı ve saldırdı. Ben ise o sırada donup, kaldım. O anlarda boğulmaktan ya da vurulmaktan korktum, bu yüzden de adama karşılık veremedim. Benim bir 'Hayır' demem yeterli olmalıydı. O anda aklımdan geçen tek düşünce hayatta kalmak ve o odadan çıkmaktı. Bana saldırdığında sanki vücudumla bütün bağım kopmuş gibi hissettim" demişti. 

  • HAYATINI KARARTAN O ADAMA MEKTUP YAZMIŞ

    Bu olayın ardından yıllarca terapi görmek zorunda olduğunu itiraf eden Brooke Shields, yaşadığı kâbus dolu günlere son vermek için son bir hamle yapmayı denediğini açıkladı. "Artık bu konuyu tam olarak kapatabilmek istedim" diyen oyuncu, terapistinin de önerisiyle olaydan birkaç yıl sonra kendisine tecavüz eden adama hitaben bir mektup kaleme aldığını ifade etti. Shields, bir tür yüzleşme gibi düşündüğü bu mektuba hiçbir zaman cevap alamadığını aktardı.

  • Brooke Shields, yıllar sonra yaşadığı bu olayı ilk kez anlatsa da kendisine bu kötülüğü yapan adamın ismini açıklamadı.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Mega

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