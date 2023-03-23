"BUNUN BİR İŞ GÖRÜŞMESİ OLDUĞUNU SANIYORDUM"

Ardından ilk gençlik yıllarının en kötü tecrübesini kelimelere döken Brooke Shields, olay yaşandığında ara verdiği kariyerine dönüş hazırlığında olduğunu, o dönemde bir film çekildiğini, yapımcıların onu göz önüne aldıklarını ve ardından bir yönetmenle buluştuğunu söylemişti.

Bu olay meydana geldiğinde henüz 20'li yaşlarının başında olan oyuncu, bu buluşmanın bir iş görüşmesi olduğunu düşündüğünü ifade etmişti.