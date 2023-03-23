"KIZLARIMLA SORUN YAŞADIM"
Yönetmenliğini Lana Wilson'ın üstlendiği filmde Brooke Shields'ın kamera karşısında yaptığı itiraflar herkesi şaşırttı. Shields, ayrıca verdiği röportajda 19 yaşındaki kızı Francis Rowan ile 16 yaşındaki kızı Grier Hammond'la belgeselde yer verilen bazı olaylar sebebiyle sorun yaşadığını açıklamıştı.
Brooke Shields, "Biliyorsunuz, onlara birçok şey öğrettim ama belgeselde kızlarımın, hiçbir bilgi sahibi olmadığı ayrıntılar vardı. Bu yüzden onlarla sorun yaşadım. Çünkü anlattığım her şey ile ilgili olarak onları bilgilendirmemiştim" demişti.