İKİSİ DE ÜNİVERSİTE MEZUNU

Brooke Shields, her he kadar küçük yaşından bu yana oyunculuk kariyerini sürdürüyor olsa da Hollywood'un üniversite mezunu yıldızlarının arasında yer alıyor. Oyuncu, Princeton Üniversitesi'nde Fransız Edebiyatı okudu. Shields'in eşi Chris Hency de New Mexico Üniversitesi'nden mezun.

Fotoğraflar: Instagram