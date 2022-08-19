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Brooke Shields gözyaşlarını tutamadı: Bu çok zor! - Magazin haberleri

Brooke Shields gözyaşlarını tutamadı: Bu çok zor!

Brooke Shields, Kuzey Carolina'da okuyan kızı Rowan'ın evden gidişini kabullenmenin kolay olmadığını belirtti. Gözyaşlarını tutamayan ünlü oyuncu, "Bu çok zor. Onu şimdiden özledim." dedi

19.08.2022 - 22:14 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Amerikalı oyuncu Brooke Shields, paylaşımlarına bir yenisi daha ekledi. 1966 yılında henüz 11 aylıkken bebek-model olarak kariyerine adım atan Shields, üniversitedeki ikinci yılı için tatilini bitirip, evden ayrılan büyük kızı Rowan'ın ardından gözyaşı döktüğü anları yayınladı.

    "BU ÇOK ZOR"

    Wake Forest Üniversitesi'nde okuyan 19 yaşındaki kızını uğurlayan Shields, Instagram hesabında ağlayarak çektiği bir videoyu paylaştı. Takipçileriyle dertleşen Brooke Shields, "Bu çok zor..." dedi.

  • "BU KEZ DAHA KOLAY OLUR SANMIŞTIM"

    Instagram'da 3.8 milyon takipçisi bulunan Brooke Shields, Kuzey Carolina'da okuyan kızı Rowan'ın gidişini kabullenmenin kolay olmadığını belirtti.

    Shields, kızının bu yıl ikinci sınıfta olduğunu hatırlatarak, "İkinci seferinde bunun daha kolay olacağını düşünmüştüm. Çünkü o bir süredir bizden uzakta..." ifadelerini kullandı.

  • "ONU ŞİMDİDEN ÖZLEDİM"

    Brooke Shields, kızının yaz tatilini kendileriyle birlikte geçirdiğini hatırlattı. Bu sırada gözyaşlarını tutamayan ünlü oyuncu, "Bu çok zor. Onu şimdiden özledim. Bizim bebeklerimiz. Onları büyütüyorsunuz ve sonra onlar sizden ayrılıyor." diyerek, sözlerini sürdürdü.

  • BİR KIZI DAHA VAR

    İlk evliliğini 1997 ile 1999 arasında bir dönemin tenis yıldızı Andre Agassi ile yapan Brooke Shields, 2001 yılından bu yana Chris Hency ile evli. Çiftin 19 yaşındaki Rowan'ın dışında 16 yaşında Grier Hammond adında bir kızı daha bulunuyor.

  • İKİSİ DE ÜNİVERSİTE MEZUNU

    Brooke Shields, her he kadar küçük yaşından bu yana oyunculuk kariyerini sürdürüyor olsa da Hollywood'un üniversite mezunu yıldızlarının arasında yer alıyor. Oyuncu, Princeton Üniversitesi'nde Fransız Edebiyatı okudu. Shields'in eşi Chris Hency de New Mexico Üniversitesi'nden mezun.

    Fotoğraflar: Instagram

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