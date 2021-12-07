Henüz küçük bir çocukken oyunculuğa başlayan ve "Pretty Baby" adlı filmle de bir anda dikkat çeken Brooke Shields, 1980'de tanıtım yüzü olduğu bir kot markasının reklam filminin yankıları üzerine konuştu.

"BENİ CİNSEL OBJEYE DÖNÜŞTÜRDÜLER"

Dax Shepard'ın "Armchair Expert" adlı programına konuk olan Shields, bu reklam filmi yüzünden medyanın da halkın da kendisini "bir cinsel objeye" dönüştürdüğünü iddia etti.