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Brooke Shields: Beni cinsel obje haline getirdiler!

Brooke Shields, yıllar önce rol aldığı ve çok tartışılan reklam kampanyası hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, "Beni cinsel obje haline getirdiler. Bu fiilen bir suçtur" açıklamasını yaptı

07.12.2021 - 17:49 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Henüz küçük bir çocukken oyunculuğa başlayan ve "Pretty Baby" adlı filmle de bir anda dikkat çeken Brooke Shields, 1980'de tanıtım yüzü olduğu bir kot markasının reklam filminin yankıları üzerine konuştu.

    "BENİ CİNSEL OBJEYE DÖNÜŞTÜRDÜLER"

    Dax Shepard'ın "Armchair Expert" adlı programına konuk olan Shields, bu reklam filmi yüzünden medyanın da halkın da kendisini "bir cinsel objeye" dönüştürdüğünü iddia etti.

  • Brooke Shields, reklam filminde aralarında "Benimle kot pantolonum arasında ne olduğunu bilmek ister misiniz? Hiçbir şey..." cümlesinin de bulunduğu bazı metinler seslendirmişti. Bu reklam filmi, gösterime girdikten sonra büyük tartışma yaratmış ve birçok ülkede yasaklanmıştı.

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    "BU FİİLEN BİR SUÇTUR"

    Reklam filminin tepki çekmesinden sonra Shields, aralarında Barbara Walters'ın da bulunduğu birçok kişi ile röportaj yapmıştı. O dönemde çok konuşulan bu röportaj Dax Shepard'ın programında da gündeme geldi. Bu röportaj sırasında da çok özel hatta saldırgan sorulara maruz kaldığını, cinsel tarihinin mercek altına alındığını anlatan Brooke Shields, "Bu fiilen bir suçtur, gazetecilik değil." diye konuştu.

  • "FARKLI ANLAMLARA GELECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

    O reklamın aslında başarılı olduğunu da savunan Shields, tartışılan bu cümleyi söylerken de bir art niyet barındırmadığını sözlerine ekledi. Oyuncu, "O cümleyi, sanki 'Kız kardeşim ile aramıza kimse giremez." cümlesi gibi söylemiştim. Bunun farklı anlamlara gelebileceğini hiç düşünmemiştim." ifadelerini kullandı.

  • ÇOCUK YAŞTA MODELLİK YAPMAYA BAŞLADI

    1965 yılında dünyaya gelen Amerikalı Brooke Shields, çocuk yaşta modellik yapmaya başladı. Amerikan toplum yaşamında önemli bir yeri olan Francis Alexander Shields ve Teri Shields'ın kızı olan oyuncu küçükken anne ve babası boşandı.

    O FİLM KARİYER İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLDU

    Shields, Fransız Yeni Dalga akımının özgün yönetmenlerinden Louis Malle'ın "Pretty Baby" filminde rol alarak, sinemaya geçtiğinde henüz 12 yaşındaydı. Bir hayat kadınının kızı rolünü canlandırmasıyla dikkat çeken ünlü isim, yer aldığı proje ile büyük sansasyon yarattı. Brookie Shields'ın 1980'de rol aldığı "Endless Love" filmi ise kariyeri ve hayatı için bir dönüm noktası oldu.

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