ABD merkezli modellik ajansıyla anlaşma imzalayan Shields, “IMG’yle çalışmaktan büyük heyecan duyuyorum. UTA ile olan iş birlikleri sayesinde heyecan verici bir vizyonları ve stratejileri var. Kariyerimin bu yeni bölümünü dört gözle bekliyorum” dedi.