Brokoli ve karnabahar ile gelen 5 fayda!

SALATADA ÇİĞ OLARAK TÜKETİN

Beslenme ve Diyet Uzmanı Eker, “Vitamin C ve antikarsinojen fayda sağlayan glukozinolatlar suda çözünen bileşikler olduğundan pişirme suyuna geçerler. Bol suda 10 dakika haşlanan brokoli ve karnabahar yüzde 50’den fazla glukozinolat kaybına uğrar. Bu nedenle bu sebzeleri az suda ya da buharda pişirmek ve pişirme suyunu dökmemek besin kaybını en aza indirir. Brokoli ve karnabaharı çiğ salatalarda kullanmak ise maksimum fayda sağlar. Ancak pürin kısıtlaması gereken böbrek yetmezliği ve gut hastalığı olanların doktor ve diyetisyene danışarak tüketmeleri gerekir.