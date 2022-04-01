Broadway'den önce İstanbul'da

2021'de Boulder Festivali'nden 'En İyi Yapım' ödülü ile dönen 'MUSE 90401 Bir Esin Perisi', dünyanın en büyük tek kişilik oyunlar festivali 'United Solo Performans'a seçilmişti. Fadik Sevin Atasoy, oyunu festivale katılmadan önce İstanbul'da sahneledi.

Pervin Ersoy, Ayşe Boyner, Hande Ataizi, Hatice Aslan, Betül Arım, Nursel Köse, Andaç Haznedaroğlu, Biket İlhan'ın da izlediği oyun seyircilerin beğenisini topladı.