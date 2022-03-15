Broadway'de yarışacak

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2021'de Boulder Festivali’nden 'En İyi Yapım' ödülüyle dönen 'MUSE 90401 Bir Esin Perisi', bu kez de ABD Broadway'de ödül için yarışacak. New York 42. Cadde Broadway, The Row Theater’da dünyanın en büyük tek kişilik oyunlar festivali olarak anılan 'United Solo Performans Festivali'ne seçilen oyun ekim ayında ABD’li tiyatro eleştirmenlerinin karşısına çıkacak.

Altın Küre Ödülleri Başkanı Aida Takla'nın "dahiyane bir oyun" olarak yorumladığı 'MUSE 90401 Bir Esin Perisi', Broadway öncesi, The Soho House İstanbul’un ev sahipliğinde 30 Mart’ta sadece davetlilere özel bir gösterim yapacak.