Brittney Griner: Rusya'da tutuklanan ABD'li basketbol yıldızı, uyuşturucu suçlamasıyla mahkemeye çıktı

Kelepçeli olarak mahkemeye getirilen ABD'li basketbolcu Brittney Griner (sağda).

ABD'li basketbol yıldızı Brittney Griner, 'yasa dışı esrar bulundurmak' suçlamasıyla tutuklu bulunduğu Rusya'da bugün mahkemeye çıkıyor.

Üç kez WNBA ligi şampiyonu olan ve yedi kez All-Star'a katılan 31 yaşındaki Griner, Moskova'nın dışında yer alan Khimki kasabasındaki mahkemeye kelepçeli olarak gelirken görüntülendi.

Eğer suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

ABD, onun haksız yere tutuklandığını ve serbest bırakılması gerektiğini söylerken Rusya, tutukluluğunun Ukrayna savaşı nedeniyle iki ülke arasında yaşanan gerilimlerinden kaynaklandığı iddialarını reddediyor.

Rusya kuvvetlerinin Şubat ayı sonunda Ukrayna topraklarına girmesinin ardından, ABD ve bazı diğer ülkeler buna karşılık olarak ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Griner, bagajında kenevir yağı bulunduğu iddiasıyla Moskova'daki bir havaalanında 17 Şubat'ta gözaltına alındı.

Azami hapis cezası "büyük ölçekli uyuşturucu taşımacılığı" için uygulanabiliyor. Ayrıca Griner davada beraat etse bile Rusya'daki hükümetin kararı bozma ve sporcuyu hapse gönderme yetkisi var.

WNBA oyuncusu Griner, 2014'ten beri ABD sezonu dışında EuroLeague takımı UMMC Ekaterinburg'da oynuyordu. Rusya'ya gitmesinin sebebi de buydu.

WNBA oyuncularının yarıya yakını sezon dışında yurt dışında oynuyor çünkü Rusya'da ABD'de olduğundan beş kat daha fazla ödeme yapılıyor.

Griner tutuklanmasının ardından ABD'de siyasi destek topladı. Geçen hafta sonu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, "Dünyada şu ya da bu şekilde yasa dışı olarak gözaltına alınan Amerikalıların eve dönmesini sağlamaktan daha yüksek bir önceliğim yok. Bunun mutlak bir öncelik olduğunu söylemek dışında ne yaptığımız hakkında ayrıntılı bir yorum yapamam" dedi.