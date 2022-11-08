Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediyespor'u 4-3 yenerken Britt Assombalonga 4 golle yıldızlaştı.

15. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Rakitskyi'nin uzun mesafeden pasına hareketlenen Assombalonga sağ çaprazdan ceza sahasına girdiği anda vuruşunda kalesinden uzaklaşan Canberk Aydemir ile araya girmek isteyen savunma oyuncularının yanından top ağlarla buluştu: 1-1

29. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Assombalonga'nın kullandığı penaltı atışında kaleci Canberk Aydemir'in parmaklarının ucuyla dokunmasına rağmen top kalenin sağından ağlarla buluştu: 2-1

51. dakikada Adana Demirspor yeniden öne geçti. Abdurrahim Dursun'un sol kanattan ortasında topla buluşan Assombalonga'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2

90+6. dakikada Adana Demirspor yeniden öne geçti. Assombalonga'nın penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-3