Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Middlesbrough takımında forma giyen 28 yaşındaki Kongo Demokratik Cumhuriyeti uyruklu Britt Assombalonga ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.

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