"Victoria hastalığına yakalandım"

Britney Spears, dans ettiği anları takipçileriyle paylaşarak, yaşadığı sağlık sorunu hakkında açıklamada bulundu. Amerikalı şarkıcı, hafta sonu Instagram hesabından 'Victoria' hastalığına yakalandığını duyurdu.
"TANRI DIŞINDA BİR TEDAVİSİ YOK"
Vücudunun sağ tarafında sinir hasarı olduğunu söyleyen Spears, "Tanrı dışında bir tedavisi yok. Sinir hasarı bazen beyninize yeterince oksijen gitmemesine yol açıyor. Beyniniz sonunda duruyor" ifadelerini kullandı.
"ACILI VE AĞRILI"
"Sinir hasarı vücudun bir kısmında uyuşma yapıyor" diyen Britney Spears, "Haftada üç kez uykumdan ellerimi tamamen uyuşması nedeniyle uyanıyorum. Sinirler çok küçük ve batıyor gibi hissettiriyor. Vücudumun sağ tarafında iğnelenme oluyor. Boynuma kadar fırlıyor ve en çok acıtan kısım şakağım... Acılı ve ağrılı..." açıklamasını yaptı.
"YÜZLEŞEMEDİM"
Spears'ın ayrıca, "O yerden çıktığımdan beri son üç yıldır hafif bilinçsiz vaziyetteyim. Yüzleşemedim" sözleri, 2019’da psikolojik sorunları nedeniyle rehabilitasyon merkezinde tedavi görmesine bir gönderme olarak yorumlandı.
"ARTIK NEFES ALABİLİYORUM"
Britney Spears, mesajında, "Dans ederken ağrı hissetmiyorum. Zihnim tamamen içimdeki çocuğa dönüşüyor ama eskisi gibi hareket edemiyorum" ifadesine de yer verdi.
Spears, "Beynime ve boynuma oksijenin gittiğini hissettiğim bir ilaç buldum. Gözlerim şimdi daha açık ve başımı dik tutabiliyorum. Bunu başarmaya çalışırken iyi bir iş yaptım. Nefes alabiliyorum. Kendimi daha akıllı hissediyorum çünkü artık nefes alabiliyorum" dedi.
VICTORIA HASTALIĞI
'Victoria hastalığı' olarak bilinen tüberküloz, tedavi edilmezse ölümcül olabiliyor. Enfeksiyon esas olarak akciğerleri etkiliyor ancak karın, kemikler, bezler ve sinir sistemi üzerinde de etkiye sahip...
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tarafından tüberkülozla ilgili bir rapora göre; hastalık 2021'de yaklaşık 1,6 milyon insanı öldürdü ve Covid-19'dan sonra ikinci önde gelen bulaşıcı hastalık...
Fotoğraflar: Instagram, Reuters
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