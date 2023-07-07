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Yaklaşık 13 yıldır serveti ve neredeyse tüm yaşamı babası Jamie Spears tarafından kontrol edilen Britney Spears, vasilik davasını kazanarak hayatında yeni bir sayfa açmıştı. Son dönemde sosyal medya paylaşımları nedeniyle çocuklarıyla arası açılan ve hayranlarını endişelendiren ABD'li şarkıcı, bu kez bir şiddet olayıyla gündeme geldi.

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NBA yıldızı Victor Wembanyama'nın güvenlik görevlilerinden birinin Las Vegas'taki bir restoranda Britney Spears'ı tokatladığı ortaya çıktı.

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Tokatlanmasının ardından Britney Spears, bir polis raporu doldurdu.

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19 yaşındaki NBA yıldızı Victor Wembanyama konuyla ilgili açıklamada bulunurak arkası dönükken Britney Spears'ın kendisini tutmaya çalıştığını, bunun da güvenlik ekibini harekete geçirdiğini belirtti. Britney Spears ise Wembanyama'yı arkadan tuttuğu iddiasını reddetti. Spears, oyuncunun kim olduğunu anladıktan sonra başarılarından ötürü tebrik etmek yanına giderek "omzuna basitçe dokunduğunu" iddia etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Britney Spears, darbenin "neredeyse onu yere serdiğini" ve buna "hazırlıklı olmadığını" ekledi.

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"KALABALIĞIN ÖNÜNDE YÜZÜME YAPIŞTIRDI" Britney Spears, konuyla ilgili şunları söyledi: Sadece omzuna dokundum. Ardından güvenlik görevlileri kalabalığın önünde yüzüme yapıştırdı. Neredeyse beni yere düşürüyor ve gözlüğümün yüzümden düşmesine neden oluyordu. Britney Spears bu hikâyeyi "dünyayla paylaşmak için çok utanç verici" olarak nitelendirdi ve onlarca yıldır hayranlarının akınına uğramasına rağmen güvenlik ekibinin hiç kimseye saldırmadığını söyledi.

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"İnsanlar her zaman etrafımı sarıyor" diyen Britney Spears, sözlerini şöyle sürdürdü: Aslında o gece en az 20 kişilik bir hayran grubu tarafından kuşatıldım. Güvenlik ekibim hiçbirine vurmadı. Spears, "bu hikâyeyi paylaşmanın önemli olduğunu düşündüğü ve kamuoyunun gözündeki insanları örnek olup tüm insanlara saygılı davranmaya teşvik etmek için" konuştuğunu söyledi.

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"ÖZÜR BEKLİYORUM" Britney Spears ayrıca Victor Wembanyama'dan ya da ekibinden henüz bir özür almadığını ama alacağını umduğunu açıkladı ve şunları kaydetti: Şu anda aldığım muazzam miktarda sevgi ve desteğe değer veriyorum. Las Vegas polisine ve dedektiflere destekleri için teşekkür ederim. Olayın ardından konuşan Victor Wembanyama, "Ne olduğunu görmedim çünkü yürüyordum ve bize 'Durmayın' denildi" diyerek ekledi: Ama o kişi beni arkamdan yakaladı, omzumdan değil, arkamdan yakaladı ve bu yüzden güvenliğin onu ittiğini biliyorum.

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"NE KADAR GÜÇ KULLANDIĞINI BİLMİYORUM" Victor Wembanyama, Britney Spears'a tam olarak ne olduğundan ve güvenlik görevlisinin ne kadar güç kullandığından emin olmadığını söyleyip "Ne kadar güç kullandığını bilmiyorum. Ama güvenlik onu iterek uzaklaştırdı. İçeri girip yemeğin tadını çıkarmak için durup bakmadım" dedi. Victor Wembanyama, ayrıca kendisine yaklaşan kişinin kim olduğunu saatler sonra öğrendiğini belirtti ve "İlk önce 'Hayır, şaka yapıyorsun' diye düşündüm. Ama evet, Britney Spears olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.