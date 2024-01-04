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        Haberler Magazin Britney Spears'tan kesin karar "Asla geri dönmeyeceğim"

        Spears'tan kesin karar "Asla geri dönmeyeceğim"

        Özel yaşamı ile sosyal medya gündeminden düşmeyen ünlü pop yıldızı Britney Spears, bir daha albüm yapmayacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 12:22 Güncelleme: 04.01.2024 - 12:22
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        • 1

          KİTABI REKOR KIRDI

          Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears'ın şöhret, kariyer, annelik ve özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı "İçimdeki Kadın (The Woman in Me)" ilk haftasında satış rekorları kırdı.

          Anı kitabının başarısıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Spears, yeni bir albüm üzerinde çalıştığına dair iddialara cevap verdi.

        • 2

          "MÜZİK SEKTÖRÜNE BİR DAHA DÖNMEYECEĞİM"

          Spears "Hakkımda yapılan haberlerin hepsi saçmalık! Sürekli birileriyle albüm hazırladığımı söyleyip duruyorlar. Müzik sektörüne bir daha dönmeyeceğim" açıklamasında bulundu.

        • 3

          "HAKKIMDA BİLMEDİĞİNİZ ÇOK ŞEY VAR"

          Spears ayrıca "Ya eğlenmek ya da başka insanlar için şarkı yazıyorum. Kitabımı okuyanlara söylüyorum, hala hakkımda bilmediğiniz birçok şey var. Son iki yılda başka şarkıcılar için 20'den fazla şarkı yazdım!" ifadelerini kullandı.

          Britney Spears'ın "Glory (2016)" albümü son çıkardığı müzikal yapımdı.

        • 4

          KİTABIN FİLM OLMASI İÇİN TALİP OLAN BİRÇOK İSİM VAR

          Öte yandan 24 Ekim'de raflardaki yerini alan ve Spears'ın dikkat çeken söylemleriyle gündeme gelen kitabının sinemaya aktarılması için pek çok ünlü isim talip oldu.

        • 5

          Film telif hakları için Margot Robbie, Brad Pitt, Reese Witherspoon ve Shonda Rhimes gibi isimlerin teklif gönderdiği iddia edildi.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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