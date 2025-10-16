Habertürk
        Britney Spears'tan eski eşine sert tepki: Oğlumu beş yılda sadece 45 dakika gösterdi

        Britney Spears, eski eşi Kevin Federline'ın kendisine ait iddialara yer verdiği anı kitabının piyasaya çıkmasına kısa bir süre kala, açtı ağzını yumdu gözünü. Pop yıldızı, eski eşini kendisine psikolojik manipülasyon yapmakla ve oğullarından birini beş yılda sadece 45 dakika göstermekle suçladı

        Giriş: 16.10.2025 - 12:30 Güncelleme: 16.10.2025 - 12:42
        Eski eşine açtı ağzını yumdu gözünü
        Britney Spears, eski eşi Kevin Federline'ı yakında çıkacak anı kitabı nedeniyle sert bir dille eleştirerek, onu kendisine psikolojik manipülasyon yapmakla suçladı ve oğullarıyla arasının kötü olmasından şikayet etti.

        43 yaşındaki pop yıldızı, eski eşinin, oğullarının uyandıklarında Spears'ı elinde bıçak tutarken bulacağı yönündeki şoke edici iddiasının ardından, hem eski eşini hem de oğulları 19 yaşındaki Sean Preston ile 18 yaşındaki Jayden'i eleştirdi.

        Britney Spears'ın oğullarının velayeti eski eşine verildi
        Britney Spears'ın oğullarının velayeti eski eşine verildi

        "Artık yeter" diye söze giren Spears, eski eşinin sürekli psikolojik manipülasyon yapmasının son derece incitici ve yorucu olduğunu yazdı.

        Spears ayrıca, oğullarıyla yaşadığı sorunlu ilişki nedeniyle moralinin bozulduğunu itiraf ederek, "Oğullarımla bir hayat yaşamak için her zaman yalvardım ve bağırdım" dedi.

        Britney Spears ve eski eşi Kevin Federline
        Britney Spears ve eski eşi Kevin Federline

        Ünlü şarkıcı, oğullarından birini son 5 yılda sadece 45 dakika gördüğünü de sözlerine ekledi.

        "Ergenlik çağındaki erkeklerle ilişkiler karmaşıktır. Bu durum beni moralsizleştirdi ve her zaman hayatımın bir parçası olmalarını istedim, hatta neredeyse yalvardım" diyen Spears, "Ne yazık ki, kendi babalarının bana karşı gösterdiği saygısızlığa her zaman tanık oldular. Kendi sorumluluklarını almaları gerekiyor" ifadesini kullandı.

        Grammy ödüllü sanatçı, oğullarını ne kadar az gördüğünden yakınarak, artık ziyaret kurallarını kendisinin koyacağını söyledi. "Son 5 yılda bir oğlum beni sadece 45 dakika, diğeri ise sadece 4 ziyarette gördü. Ben de gururluyum. Bundan sonra müsait olduğumda onlara haber vereceğim" diyen Spears, Federline'ın her şeyi açıklayan kitabındaki beyaz yalanlardan zarar gören kişinin kendisi olduğunu da sözlerine ekledi. Pop yıldızı, "İnanın bana, o kitaptaki o beyaz yalanlar doğrudan bankaya gidiyor ve burada gerçekten zarar gören tek kişi benim" ifadesini kullandı.

        İki oğluna olan sevgisini dile getiren Spears, "Onları her zaman seveceğim ve beni gerçekten tanıyorsanız, akıl sağlığım ve içkimle ilgili magazin haberlerine aldırmazsınız" dedi.

        "Aslında son 5 yıldır kutsal ve özel bir hayat yaşamaya çalışan oldukça zeki bir kadınım. Bunu söylüyorum, çünkü artık yeter ve herhangi bir gerçek kadın da aynısını yapardı" diyen Spears, bu açıklamayı eski eşi Federline'ın çocuklarının uyandıklarında onu elinde bıçakla bulacağını iddia etmesinin ardından yaptı. Sık sık evde çektiği dans videolarını paylaşan ünlü şarkıcı, bir videosunda elinde bıçaklarla dans etmesiyle şaşkınlık yaratmıştı. Bir dönem ruh sağlığı sorunları yaşayan Spears'ın hayranları, pop yıldızının yeniden sağlığının bozulmasından endişe etmişti.

        Kevin Federline
        Kevin Federline

        Britney Spears'ın eski eşi Kevin Federline'ın, içinde ünlü şarkıcıyla ilgili iddialara da yer verdiği anı kitabı, 21 Ekim'de piyasaya çıkacak.

        Britney Spears'ın oğulları: Sean (sağdaki) ve Jayden (soldaki)
        Britney Spears'ın oğulları: Sean (sağdaki) ve Jayden (soldaki)

        Spears, bir zamanlar kendisi için çalışan eski dansçı Kevin Federline ile iki yıl süren evliliğini 2007'de bitirmişti. Şarkıcı, çocuklarının velayetine sahip olan Federline'a 17 yıl boyunca 5 milyon dolar nafaka ödedi. Çocukların reşit olmasıyla birlikte bu nafaka ödemeleri sona erdi. Spears'ın oğulları, Hawaii'de, babaları Kevin Federline ile yaşıyor.

        Britney Spears, oğlu Jayden ile bu fotoğrafı 2025'te çekildi
        Britney Spears, oğlu Jayden ile bu fotoğrafı 2025'te çekildi
