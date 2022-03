KIZ KARDEŞİNE SİTEM ETMİŞTİ

Öte yandan vasiliğin sona ermesine rağmen Britney Spears, sosyal medyadan bu süreçte kendisine destek olmayan kız kardeşine yönelik sitem dolu paylaşımlarda bulunmuştu.

Ünlü şarkıcının kız kardeşi Jamie Lynn, Britney Spears dahil olmak üzere birçok konudan samimi bir şekilde bahsettiği 'Anlatmam Gereken Şeyler' (Things I Should Have Said) başlıklı yeni bir anı kitabı yayımlamıştı. Kitap ABD'de ulusal çapta en çok satanlar arasına girmişti.