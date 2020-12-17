Britney Spears'ın bazı takipçileri kadının Spears, erkeğin ise sevgilisi Sam Asghari'nin olduğunu kabul etmişti.

Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları da, fotoğrafta ikilinin yüzü görünmediği için onların Spears ve Ashari olmadığını öne sürmüştü.