Britney Spears, Instagram hesabına eklediği bir fotoğrafla gündeme gelmişti.

Şarkıcının bazı takipçileri kadının Spears, erkeğin ise sevgilisi Sam Asghari olduğunu kabul etmişti.

Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları da, fotoğrafta ikilinin yüzü görünmediği için onların Spears ve Ashari olmadığını öne sürmüştü.