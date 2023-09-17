Britney Spears Instagram hesabını kapattı
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Britney Spears, hayranlarının üzerinde baskı kurduğunu söyleyerek Instagram hesabını bir kez daha kapattığını açıkladı
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Britney Spears, özel hayatındaki çalkantılı dönemlerle gündemden düşmüyor. Bir dönem babasının kendisi üzerindeki vasilik hakkının düşürülmesi için mücadele eden şarkıcı, ağustos ayında da Sam Asghari'den boşanmıştı.
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41 yaşındaki Spears, son dönemlerde çok aktif kullandığı Instagram hesabından cuma akşamı bir paylaşım yaptı. Şarkıcı, toplum içinde ona iyi dilekleriyle yaklaşarak baskı kurulmasından bunaldığını ifade etti.
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Spears daha sonra gönderiyi kaldırdı ve Instagram hesabını kapattı. Şarkıcı, “İnsanlar gittiğim her yerde 'Seni özledik, seni özledik' dediğinde o kadar büyülendim, o kadar size yakın hissettim ki. Sizinle konuşulmadığı zamanlarda benimle konuşabiliyorsunuz… Çünkü önemsiyorum. Yani... Merhaba demenize ve huzuru bozmanıza izin vermeyeyim mi?" ifadelerini kullandı.
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Britney Spears, ocak ayında da sosyal medya sayfasını kapatmıştı.