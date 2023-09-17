Britney Spears Instagram hesabını kapattı

Spears daha sonra gönderiyi kaldırdı ve Instagram hesabını kapattı. Şarkıcı, “İnsanlar gittiğim her yerde 'Seni özledik, seni özledik' dediğinde o kadar büyülendim, o kadar size yakın hissettim ki. Sizinle konuşulmadığı zamanlarda benimle konuşabiliyorsunuz… Çünkü önemsiyorum. Yani... Merhaba demenize ve huzuru bozmanıza izin vermeyeyim mi?" ifadelerini kullandı.



