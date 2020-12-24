Koronavirüs belirtilerinin çok kötü olmadığını belirten Asghari, şunları söyledi:

Sağlıklı yaşam şeklim bana çok yardım etti. Sadece bir gün soğuk algınlığı belirtisi yaşadım. Test sonucumun pozitif çıkmasından 24 saat sonra çok normaldim. Antrenmana ve evde her zamanki gibi sağlıklı beslenmeye devam ettim. 10 gün sonra bulaştırıcı değildim ve iki kez test sonucum negatif çıktı. Ardından karantina bitti, sevdiklerime kavuştum.