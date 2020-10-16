Ekranlardan uzak olan Spears, önceki gün Instagram hesabına eklediği bir fotoğrafla gündeme geldi.

Şarkıcının bazı takipçileri kadının Spears, erkeğin ise sevgilisi Sam Asghari olduğunu kabul etti.

Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları da, fotoğrafta ikilinin yüzü görünmediği için onların Spears ve Ashari olmadığını öne sürdü.