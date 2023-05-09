"ENDİŞELER VAR"



Yayıncıya mektup yazan kişilerin kitapta kendilerinden bahsedildiğini teyit edip etmedikleri ya da bu adımı proaktif olarak atıp atmadıklarıysa henüz belli değil.



Kaynak, "Şu anda herhangi bir hareket yok ve kitabın ne zaman çıkacağı konusunda endişeler var" şeklinde de konuştu.