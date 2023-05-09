Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Britney Spears'ın otobiyografisi ertelendi - Magazin haberleri

Britney Spears'ın otobiyografisi ertelendi

Britney Spears'ın yakında çıkacak otobiyografisinin yayın tarihi içinde bahsettiği bazı ünlü isimlerle ilgili endişeler nedeniyle ertelendi. Yayıncı şirketin iki Hollywood yıldızından mektup almasının ardından kitabı beklemeye aldığı belirtildi

Giriş: 09.05.2023 - 07:46 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Sosyal medya hesabından yaptığı tuhaf paylaşımlarla adından söz ettiren Britney Spears'ın hayatına dair her şeyi anlattığı kitabını şubat ayında yayımlaması bekleniyordu. Ancak beklenmedik bir olay gelişti. Spears'ın iki büyük Hollywood yıldızıyla yaşadığı ilişkiler, kitapla ilgili yasal endişelere neden oldu.

    Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Bu koşullarda yıl sonundan önce çıkması beklenmeyen otobiyografinin içerisinde müstehcen detaylar olduğu tahmin ediliyor.

  • YAYINCI ŞİRKET HUKUK EKİBİYLE GÖRÜŞMELER YAPIYOR

    Ertelenme haberi, Glee ve American Horror Story'nin yaratıcısı Ryan Murphy'nin, Britney Spears'ın kısıtlayıcı vesayet altında yaşadığı yılları anlatacak bir şov yazmakla ilgilendiğine dair söylentilerin ardından geldi.

    Şimdiye kadar hangi ünlü kişilerin kitap için yayıncıyla temasa geçtiği belli değil. Ancak yayıncı şirketin, kitabın prodüksiyonuna nasıl devam edileceği konusunda hukuk ekibiyle görüşmeler yaptığı bildirildi.

  • "YAZDIKLARINDAN KORKAN KİŞİLER YASAL MEKTUP GÖNDERDİ"

    Britney'nin kitapta acımasızca dürüst olduğunu söyleyen bir kaynak, otobiyografide çok sayıda ünlünün isminin geçtiğini ifade etti.

    Kaynak, "Britney'yi tanıyan ve yazdıklarından korkan kişiler tarafından yayıncılara sert ifadeler içeren yasal mektuplar gönderildi" dedi.

  • "ENDİŞELER VAR"

    Yayıncıya mektup yazan kişilerin kitapta kendilerinden bahsedildiğini teyit edip etmedikleri ya da bu adımı proaktif olarak atıp atmadıklarıysa henüz belli değil.

    Kaynak, "Şu anda herhangi bir hareket yok ve kitabın ne zaman çıkacağı konusunda endişeler var" şeklinde de konuştu.

  • 15 MİLYON DOLARLIK AVANS

    Spears, otobiyografisinde, gençlik yıllarındaki uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelesi hakkında bir anı kitabı ve 2020'de 'Broken People' adlı ilk romanını yazmış olan gazeteci Sam Lansky'den yardım aldı.

    'Page Six', daha önce Britney Spears'ın otobiyografisi için 15 milyon dolar avans aldığını bildirmişti.

    Kitap, Spears'ın önceki aşklarını anlatmasının yanı sıra yıldızın 70 yaşındaki babası Jamie Spears tarafından yönetilen vesayeti altında yaşadığı dönemi ve sıkıntıları da kapsayacak.

    Otobiyografi kitabı ayrıca Spears'ın 29 yaşındaki aktör Sam Asghari'yle olan ilişkisi ve evliliğini de anlatacak.

  • İLK EVLİLİĞİ 55 SAAT SÜRDÜ

    Britney Spears, daha önce iki kez evlenip, boşanmıştı. Jason Allen Alexander ile 2004'te yaptığı ilk evliliği sadece 55 saat sürmüştü.

  • 2007'DE BOŞANDI

    Spears, ikinci evliliğini ise dansçı Kevin Federline ile yapmıştı. İkilinin bu birliktelikten Sean Preston ve Jayden adında iki erkek çocukları olmuştu. Çiftin 2004'te başlayan evliliği ise 2007'de "şiddetli geçimsizlik" sebebiyle sona ermişti.

    Spears, ayrılık sürecinde bunalıma girmiş ve kendisini alkol ile gece hayatına vermişti. Bu sebeple mahkeme, iki çocuğu babalarına verme kararı almıştı.

    Britney Spears, ardından uyuşturucu madde kullanımı şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü şarkıcının akıl ve ruh sağlığı ise ilerleyen süreçte eski günlerine geri dönmüştü.

    Fotoğraflar: AP, Instagram

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.