"TURNAYI GÖZÜNDEN VURDU!"

Independent Türkçe'nin haberine göre; Maddi herhangi bir imada bulunmadığını söyleyen Veronica, "Sam, nihayet turnayı gözünden vurdu. Britney de öyle... Sam son derece destekleyici biri, gerçekten ama gerçekten öyle ve yaşadığı onca şeyden sonra Britney'in ihtiyacı olan buydu. Onlar adına çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Mayra Veronica, Sam Asghari'nin Spears'la doğru nedenlerle birlikte olduğuna inanıp, inanmadığı sorulduğundaysa, "O gerçekten tatlı bir adam." açıklamasını yaptı.