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Britney Spears'ın babasının vasilikten ne kadar kazandığı ortaya çıktı - Magazin haberleri

Britney Spears'ın babasının vasilikten ne kadar kazandığı ortaya çıktı

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın, 10 yıldan fazla süredir devam eden vasilik sayesinde yüklü miktarda gelir elde ettiği ortaya çıktı

06.07.2021 - 15:32 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Amerikalı şarkıcı Britney Spears'ın 2008'den buna yana hem kendisi hem de vasileri için yasal gereklilikler nedeniyle yüz binlerce dolar ödemek zorunda kaldı.

  • 5 MİLYON DOLAR ÖDEME YAPILDI

    Forbes'un verilerine göre; Jamie Spears'a Şubat 2008'den bu yana vergiler hariç toplamda en az 5 milyon dolar (yaklaşık 34 milyon TL) ödeme yapıldı.

    İncelenen mahkeme belgelerine göre, Jamie Spears'ın vasi olarak belirlenmesinden bir yıl sonra kızı ona her ay 16 bin dolar (yaklaşık 138 bin TL) gönderdi. 12 yıl boyunca ödenen bedel toplamda 2,4 milyon (yaklaşık 20 milyon TL) dolara tekabül ediyor.

  • Öte yandan New York Times'ta yayımlanan haber Jamie Spears'ın kızının turne gelirlerinin bir kısmını da aldığına işaret etti. Ünlü şarkıcı, istemediği ve hasta hissettiği halde çalışmaya zorlandığını ileri sürüldü. Jamie Spears'a yapılan yüklü ödemelere kızının 2013 ve 2017 yılları arasında Las Vegas'ta gerçekleştirdiği konserlerin ürün ve bilet satışlarının yüzde 1,5'i de dahil.

  • Söz konusu gösteriler Caesars Entertainment'a göre; 137,7 milyon dolar (yaklaşık 1 milyar 194 milyon TL) hasılat elde etmişti. Bu da Jaime Spears'a 2,1 milyon dolarlık (yaklaşık 18 milyon TL) pay kaldığı anlamına geliyor.

    Bununla birlikte Britney Spears, babasının ofis kirası için ayda 2 bin dolar (yaklaşık 17 bin TL) ödedi. Vasilik düzenlemesine göre kontrol altındaki kişilerin genellikle hem kendisinin hem de vasilerinin avukatlarının ücretlerini ödemesi gerekiyor. Bu avukat masraflarının da pop yıldızının sırtında olduğuna işaret ediyor.

  • BABASININ KORUMASINDA KALMAYA DEVAM EDECEK

    Amerikan basınının geçtiğimiz günlerde elde ettiği belgeler, Los Angeles Yüksek Mahkemesi yargıcının, Britney Spears’ın avukatı Samuel Ingham III tarafından sunulan talebi reddettiğini ortaya koymuştu. Karara göre Spears, babasının korumasında kalmaya devam edecek.

    Mahkeme belgelerinde Bessemer Trust'ın ortak koruyucu olarak kalması onaylanırken, baba Spears'ı pop yıldızının vasiliğinden çıkarmama kararı da yinelenmişti.

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