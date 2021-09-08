"Bir hayatım olmasını hak ediyorum. Hayatım boyunca çalıştım. Sadece hayatımı geri istiyorum 13 yıl oldu ve bu yetti artık. Tek istediğim, bunun sona ermesi için paramın kontrolüne sahip olmak." diyen şarkıcı, "Dürüst olmak gerekirse aileme dava açmak istiyorum. Bunu bu kadar uzun süre içimde tutmamı sağlayarak bana neden bunu yaptıklarını duymak istiyorum. Bunlar kalbim için iyi değil. Çok sinirlendim ve her gün ağlıyorum." ifadelerini kullanmıştı.