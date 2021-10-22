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Britney Spears'ın babası Jamie Spears'tan yeni hamle - Magazin haberleri

Britney Spears'ın babası Jamie Spears'tan yeni hamle

Britney Spears'ın babası Jamie Spears, kızının vasisi olarak 13 yıl geçirdikten sonra, potansiyel bir soruşturma için hazırlanıyor. Baba Spears, bu kez yeni bir avukat tuttu

22.10.2021 - 09:58 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Pop yıldızı Britney Spears'ın vasilik davasında sular durulmuyor. 13 yıldır kızının vasisi olarak görev alan Jamie Spears'ın yetkisi askıya alınmıştı.

    Jamie Spears, görevinden kızının isteği üzerine ayrıldığını beyan etse de Britney Spears, vasiliğin sona ermesi için çok uzun zamandır mücadele ediyordu.

    Bu süreçte Jamie Spears’ın görevini kötüye kullanma, ünlü şarkıcının telefonlarını dinleme, kamera ile odasını gözetleme, ruhsal sağlığını kötü yönde etkileme gibi suçlamalar da gündeme gelmişti.

  • AVUKATINI DEĞİŞTİRMEYE KARAR VERDİ

    Baba Spears'a yakın bir kaynak, ünlü şarkıcının eski avukatı Vivian Thoreen’in, Jamie Spears'a farklı bir avukata ihtiyacı olacağını ve  kendisinin bu rolle ilgilenmediğini söylediğini açıkladı.

    Jamie Spears, 29 Eylül’de kızının mal varlığının koruyucusu olarak askıya alındıktan sonra, Britney’nin avukatı Mathew Rosengart, People Dergisi'ne, “koruyuculuğun tamamını sona erdirmeye ve Jamie Spears ve diğerlerinin görevlerini suistimal ettiklerini araştırmaya” odaklandığını ifade etti.

  • "DAVA EDECEĞİNİ İDDİA ETTİ"

    People'a konuşan kaynak, Jamie Spears’ın yeni temsile ihtiyaç duymasının ana nedeninin bu olduğunu söylüyor. Kaynak, "Mathew Rosengart defalarca Jamie’yi araştırıp, dava edeceğini iddia etti." diyor.

    Aynı kişiye göre; Jamie Spears ve Thoreen, ayrı yollara gidiyor olsalar da hukuk bürosunun Jamie’nin yaptığı işten memnun olduğunu ve “geçiş sırasında o ve Vivian’ın yakın temas halinde olduklarını söylüyor.

  • VASİLİĞİ 2008 YILINDA BABASINA VERİLMİŞTİ

    Baba Jamie Spears'a 2008 yılında mahkeme kararı ile o sırada zihinsel sağlığından kaygı duyulduğu için hastaneye yatırılan kızının vasiliği verilmişti.

    Babası, kızının bütün servetini kontrol ediyor, yasal kararları kızı adına kendisi alıyordu. Askıya alma kararı ile babanın vasilik süresince, bu görevi kötüye kullanıp kullanmadığı da araştırılabilecek.

    Kararı değerlendirilen hukukçular, bu anlamıyla, geçmişe dönük araştırmaya imkan veren askıya alma kararının, Britney Spears'in yararına olduğu yorumunu yapmıştı. Mahkeme önünde toplanan yüzlerce Britney Spears hayranı kararı sevinçle karşılamıştı.

  • NİŞANLANDI

    Öte yandan Britney Spears, kısa bir süre önce dört yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Sam Asghari ile evlilik yolunda ilk adımı atarak, nişanlanmıştı.

    Şarkıcı, Asghari'nin kendisine aldığı iri taşlı tektaşını sergilediği anları, sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Spears, gönderisine, "Buna inanamıyorum!" notunu düşmüştü.

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