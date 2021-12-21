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Britney Spears'ın babası Jamie Spears para istiyor!

13 yıl süren vasiliği geçen ay mahkeme kararıyla sona eren Jamie Spears, kızı Britney Spears'tan yine para talep etti. Mahkemeye başvuran baba Spears, saatlik 1200 dolar istedi

21.12.2021 - 16:55 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • ABD'li yıldız Britney Spears, geçtiğimiz günlerde babası Jamie Spears​’ın kendisi üzerindeki vasiliğinin kaldırılması için verdiği yasal mücadeleyi kazanmış ve bağımsızlığına kavuşmuştu.

    Ancak vasiliğin sona ermesinden bir ay sonra ünlü şarkıcının babası Jamie Spears, kızından para alma konusunda harekete geçti.

  • Baba Spears, 40 yaşındaki şarkıcıdan mal varlığından kendisine yasal ödeme yapılmaya devam edilmesini talep etti. Ancak Britney Spears’ın avukatları bu isteği 'menfur' olarak nitelendirdi.

    Ünlü yıldız, 13 yıl süren vasilik boyunca babasına ödeme yapmıştı. Britney Spears, bu sürecin bitmesi için son dört yılda verdiği mücadele esnasında da babasına ödeme yapmak zorunda kalmıştı.

  • SAAT BAŞINA 1200 DOLAR İSTİYOR

    Jamie Spears'ın tasfiyeye ilişkin devam eden mütevelli görevleri nedeniyle kızından saatlik 1200 dolar ödeme talep ettiği belirtildi.

    Jamie Spears'ın mahkemeye sunduğu dilekçede, "Jamie'nin avukatlık ücretlerinin derhal ödenmesi, Britney'nin, kendisinin ve Jamie'nin istediği gibi hayatının kontrolünü ele geçirmesine izin vermek için vasiliğin hızlı ve verimli bir şekilde sona ermesini sağlamak için gerekli." denildi.

  • "KIZINI SEVEN BİR BABA BÖYLE YAPMAZ!"

    Britney Spears'ın avukatı Mathew Rosengart, baba Spears'ın talebine yönelik olarak verdiği yanıtta şunları söyledi:

    Bay Spears, bir vasi olarak Britney'den milyonlarca dolar alırken, avukatlarına da Britney'nin zorlukla kazanılmış parasından milyonlarca dolar daha ödedi. Vasilik sonlandırıldı ve Bay Spears rezilce askıya alındı. Bu şartlar altında, dilekçesi sadece yasal olarak değersiz değil, aynı zamanda iğrenç. Kızını seven bir baba böyle yapmaz!

  • "ÖZGÜRÜM!"

    Öte yandan vasiliğin sonlanmasının ardından geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü yıldız, artık otomobilinin anahtarını alabilmek veya banka kartına sahip olabilmek gibi küçük görünen şeyleri yapmakta özgür olduğu için minnettarlık hissettiğini söylemişti.

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