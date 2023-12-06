Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın bacağı kesildi
Britney Spears'ın vasilik davasıyla senelerce kavgalı olduğu babası Jamie Spears, iki ay önce ciddi bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü şarkıcının babasının bacağının geçirdiği enfeksiyon nedeniyle kesildiği ve durumunun iyi olmadığı öne sürüldü
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ABD'li yıldız Britney Spears, babası Jamie Spears'ın kendisi üzerindeki vasiliğinin kaldırılması için verdiği yasal mücadeleyi 2021'de kazanmış ve bağımsızlığına kavuşmuştu.
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GEÇTİĞİMİZ AYLARDA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Britney Spears'ın babası Jamie Spears, iki ay önce hastaneye kaldırılmıştı. Spears Ailesi'ne yakın bir kaynak, Jamie’nin 'aşırı derecede hasta' olduğunu söylemişti.
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BACAĞININ KESİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ
Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın bir ay önce bacağı kesildi. Doğrudan bilgi sahibi kaynakların anlattığına göre Jamie'nin bacaklarından birinde haftalarca hastanede kalmasına neden olan ağır bir enfeksiyon vardı.
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Jamie Spears, enfeksiyonun kontrol altına alınması adına beş farklı operasyon geçirdi ancak bu ameliyatların hepsi başarısız oldu. Bunun üzerine doktorlar, enfeksiyonun ilerlemesini engellemenin tek yolunun ampütasyon olduğuna karar verdi.
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"BABASINA KARŞI YUMUŞADI"
Jamie Spears'ın durumunun iyi olmadığını belirten kaynaklar, Britney Spears'ın yaşananların ardından babasına karşı 'yumuşadığını' ve ikilinin aralarının düzelebileceğini aktardı.
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"KÖLELİĞİN SONA ERMESİ" OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ
Öte yandan Britney Spears'ın mal varlığı ve kararları, 2007'de geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından babası Jamie Spears'ın kontrolüne geçmişti. Bu durumun sona erdirilmesi için mahkemeye başvuran ünlü şarkıcı, süreci "köleliğin sona ermesi" olarak nitelendiriyordu.
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"ANNEM, GİZLİCE HAYATIMI MAHVETTİ!"
Annesi Lynne Spears'ın bu hikâyedeki gerçek kötü kişi olduğunu söyleyen Britney Spears, Babam bir vasilik düşünecek kadar akıllı değildi" ifadelerini kullanmıştı.
"Annem gizlice hayatımı mahvetti!" diyen Britney Spears, "Babam vasiliği 13 yıl önce başlatmış olabilir ama insanların bilmediği şey, ona bu fikri verenin annem olduğu" şeklinde konuştu.
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#FREEBRITNEY KAMPANYASI
Britney Spears; kendisine ilaç verildiğini, zorla sahneye çıkmasının istendiğini ve çocuk sahibi olmasının engellendiğini öne sürmüştü.
Spears'ın avukatı Mathew Rosengart, vesayet boyunca müvekkilinin servetini yönetenlerin yaptıklarına dair soruşturmanın sürdüğünü söylemişti. Jamie Spears ise suçlamaları reddetmiş ve kızının durumunun kendisini kaygılandırdığını savunmuştu.
Şarkıcının hayranları ise #FreeBritney kampanyası başlatarak, Britney Spears'ın hayatı üzerinde söz söyleyebilme hakkına sahip olmasını talep etmişlerdi.
Yasal anlaşmazlık, bu yıl yayımlanan ve şarkıcının vesayeti konusundaki tartışmaları ele alan 'Framing Britney Spears' adlı belgeselle yeniden gündeme gelmişti.
Fotoğraflar: AP, Shutterstock, Avalon, Reuters