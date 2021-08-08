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Britney Spears'ın babası Jamie Spears: Acil müdahale için hastaneye yatırılsın - Magazin haberleri

Britney Spears'ın babası: Acil müdahale için hastaneye yatırılsın

Ünlü şarkıcı Britney Spears ile babası Jamie Spears arasındaki sular durulmuyor. Jamie Spears, vasilik mücadelesini kaybeden kızıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Baba Spears, kızının mahkeme tarafından atanan diğer vasisi Jodi Montgomery ile yaptıkları konuşmalarda "durumu kötüleşen" Britney Spears'ı psikolojik tedavi için hastaneye yatırmayı değerlendirdiklerini söyledi

08.08.2021 - 11:57 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 13 yıldır pop yıldızı Britney Spears’ın vasisi konumunda olan babası Jamie Spears, kızının avukatlarının mahkemeye verdiği “vasiliğin sonlandırılması” dilekçesinin “temelsiz” olduğunu savundu.

    Jamie Spears  kızının mahkeme tarafından atanan diğer vasisi Jodi Montgomery’le yaptıkları konuşmalarda “durumu kötüleşen” Britney Spears’ı psikoloji tedavi için hastaneye yatırmayı değerlendirdiklerini ifade etti.

  • The Hill’de yer alan habere göre; kızının hayatının finansal ve tıbbi kontrolünü 13 yıldır elinde tutan Jamie Spears, Britney Spears’ın avukatlarının mahkemeye verdiği dilekçeye karşı itirazda bulundu.

    Spears, Montgomery’nin kızının gidişatından “endişe duyduğunu” iddia etti ve ikilinin bir telefon konuşmasında Britney Spears’ın acil müdahale için hastaneye yatırılmasını konuştuklarını da ekledi.

  • Montgomery, Jamie Spears’ın iddialarından sonra avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak, sözlerinin “manipüle edildiğini ve yanlış aktarıldığını” belirtti.

    Montgomery, Spears’ın hastaneye yatmasını önermediğini de ekledi. Aksine Montgomery, Jamie Spears’ın vasiliğinin sonlanmasının Britney Spears’a fayda sağlayacağını söyledi.

  • "İSTİSMARA DÖNÜŞTÜ"

    Sanatçı, geçtiğimiz aylarda babasının 13 yıldır süren vasiliğine ilişkin davada ifade vermişti. Britney Spears, babasının kontrolünün istismara döndüğünü ve sadece normal bir hayat istediğini ifade etmişti.

    Spears, davada babasının kendisine rahim ağzı araç takmasını isteyerek, erkek arkadaşıyla evlenmesini veya bebek sahibi olmasını engellemek istediğini ifade etmişti. Ünlü isim, ayrıca babasını, onu psikiyatrik ilaçlara zorlamak ve sürekli olarak "sarhoş" hissetmesine neden olmakla suçlamıştı.

  • "BİR BEBEK SAHİBİ OLABİLMEK İSTİYORUM"

    Britney Spears, "Evlenip, bir bebek sahibi olabilmek istiyorum. Ancak şu anki vasiliğe göre evlenemeyeceğim ya da bebek sahibi olamayacağım söylendi. Yeni bir bebek sahibi olabilmek için spirali çıkarmak istedim ancak bu sözde ekip doktora gitmeme izin vermiyor çünkü daha fazla doğurmamı istemiyorlar. Yani temel olarak bu sistem bana yarardan çok zarar veriyor. Bir hayatım olmasını hak ediyorum. Hayatım boyunca çalıştım." demişti.

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