"BRITNEY EMEKLİ OLMAYI DÜŞÜNÜYOR"



Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ın 25 yıl boyunca menajerliğini yürüttüğü Larry Rudolph, geçtiğimiz günlerde görevini bıraktığını duyurmuştu.



Rudolph, şarkıcının babası Jamie Spears ve yardımcı vasisi Jodi Montgomery'ye yazdığı mektupta görevini bırakma nedenini şu sözlerle açıklamıştı:



Britney ve benim en son iletişim kurmamızın üzerinden iki buçuk yıldan fazla zaman geçti. Bu süre zarfında süresiz olarak işine ara vermek istediğini düşündüğünü belirtmişti.



Bugün erken saatlerde Britney Spears'ın resmi olarak emekli olma niyetini dile getirdiğini farkına vardım. Menajeri olarak, profesyonel hizmetlerime artık ihtiyaç duyulmadığı için ekibinden istifa etmenin Britney Spears'ın çıkarına olduğuna inanıyorum.