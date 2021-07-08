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Britney Spears'ın avukatı Samuel D Ingham istifa etti - Magazin haberleri

Britney Spears'ın avukatı istifa etti

Babası Jamie Spears'ın vasiliğinden kurtulmak için hukuk mücadelesi veren şarkıcı Britney Spears'ın avukatı Samuel D Ingham, istifa etmek istediğini açıkladı. Ingham, mahkemenin Spears'a yeni bir avukat atamasının ardından görevi bırakacağını belirtti

08.07.2021 - 11:14 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Yıllardır babası Jamie Spears'ın vasiliğinden kurtulmak için hukuk mücadelesi veren şarkıcı Britney Spears, cephesinde bir gelişme daha yaşandı.

    Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü şarkıcının 25 yıl menajerliğini üstlendiği Larry Rudolph'un istifa ettiğini açıklamasının ardından Spears'ın avukatı Samuel D Ingham da görevini bırakmak istediğini duyurdu.

  • 2009 YILINDA 3 MİLYON DOLAR KAZANMIŞTI

    2008'den beri Britney Spears'a çalışan, mahkemenin atadığı Ingham, istifa etme kararı aldı.

    Los Angeles mahkemesine dilekçe veren Ingham, mahkemenin Spears'a yeni bir avukat atamasının ardından görevi bırakacağını belirtti. Sputnik'in haberine göre; Samuel D Ingham, 2009'da pop yıldızının vasilik davasından 3 milyon dolar kazandı.

  • Britney Spears, geçen hafta mahkemede verdiği ifadede Ingham'ın kendisine söyleyeceklerini kendisine saklaması gerektiğini belirttiğini aktararak, avukatını kendisinin seçmek istediğini söylemişti. Ancak şarkıcı, vasilik durumu nedeniyle kendi avukatını seçemiyor. Bunun yerine avukatlar mahkeme tarafından atanıyor.

  • 39 yaşındaki Spears, ifadesinde ayrıca, vasiliği sonlandırmak için bir dilekçe verebileceğini bilmediğini söylemişti. Bunun üzerine Samuel D Ingham'ın bu konuda eksik bilgi verdiğine ilişkin soru işaretleri oluşmuştu. Ingham’ın son yıllarda Spears’ın isteklerine rağmen resmi bir başvuruda bulunmadığı tespit edilmişti.

  • "BRITNEY EMEKLİ OLMAYI DÜŞÜNÜYOR"

    Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ın 25 yıl boyunca menajerliğini yürüttüğü Larry Rudolph, geçtiğimiz günlerde görevini bıraktığını duyurmuştu.

    Rudolph, şarkıcının babası Jamie Spears ve yardımcı vasisi Jodi Montgomery'ye yazdığı mektupta görevini bırakma nedenini şu sözlerle açıklamıştı:

    Britney ve benim en son iletişim kurmamızın üzerinden iki buçuk yıldan fazla zaman geçti. Bu süre zarfında süresiz olarak işine ara vermek istediğini düşündüğünü belirtmişti.

    Bugün erken saatlerde Britney Spears'ın resmi olarak emekli olma niyetini dile getirdiğini farkına vardım. Menajeri olarak, profesyonel hizmetlerime artık ihtiyaç duyulmadığı için ekibinden istifa etmenin Britney Spears'ın çıkarına olduğuna inanıyorum.

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