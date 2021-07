"ÇOK ENDİŞE VAR"

The New Yorker'a konuşan Parnell, konuyla ilgili detaylı yorum yapmayı reddettiğini belirterek, "Her yönüyle ilgili karışık hislerim var. Ne düşüneceğimi bilmiyorum. Çok acı, çok endişe var" ifadelerini kullandı.