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Britney Spears'ın annesi Lynne Parnell konuştu: Çok acı, çok endişe var - Magazin haberleri

Britney Spears'ın annesi konuştu: Çok acı, çok endişe var

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ın annesi Lynne Parnell, kızının babası Jamie Spears'ın vasiliğinin kaldırılması yönünde verdiği hukuk mücadelesi hakkında konuştu. Parnell, "Ne düşüneceğimi bilmiyorum. Çok acı, çok endişe var" dedi

05.07.2021 - 09:52 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Britney Spears'ın annesi Lynne Parnell, 2006 yılında boşandığı James Spears ve kızının arasında yaşanan vasilik kriziyle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

  • "ÇOK ENDİŞE VAR"

    The New Yorker'a konuşan Parnell, konuyla ilgili detaylı yorum yapmayı reddettiğini belirterek, "Her yönüyle ilgili karışık hislerim var. Ne düşüneceğimi bilmiyorum. Çok acı, çok endişe var" ifadelerini kullandı.

  • ACİL YARDIM HATTINI ARADI

    Öte yandan 39 yaşındaki şarkıcının mahkemedeki ifadesinden bir gün önce yani 22 Haziran'da vasilik istismarının kurbanı olduğunu bildirmek için ABD'nin acil yardım hattını aradığı ortala çıktı.

    Yayın kuruluşu, şarkıcıya yakın bir kişinin yanı sıra ikamet ettiği Kaliforniya'nın Ventura County'deki kolluk kuvvetinin aramayı doğruladığını aktardı.

  • The New Yorker, Kaliforniya'daki acil yardım çağrıları genellikle halkın erişimine açık olsa da Ventura County'nin devam eden soruşturma gerekçesiyle Spears'ın arama kayıtlarını kapalı tuttuğunu yazdı.

  • BABASININ KORUMASINDA KALMAYA DEVAM EDECEK

    Amerikan basınının geçtiğimiz günlerde elde ettiği belgeler, Los Angeles Yüksek Mahkemesi yargıcının, Britney Spears’ın avukatı Samuel Ingham III tarafından sunulan talebi reddettiğini ortaya koymuştu. Karara göre Spears, babasının korumasında kalmaya devam edecek.

    Mahkeme belgelerinde Bessemer Trust'ın ortak koruyucu olarak kalması onaylanırken, baba Spears'ı pop yıldızının vasiliğinden çıkarmama kararı da yinelenmişti.

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