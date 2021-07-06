"BRITNEY EMEKLİ OLMAYI DÜŞÜNÜYOR"

Miley Cyrus, Aerosmith ve Pitbull gibi ünlü şarkıcılarla da çalışan Rudolph, şarkıcının babası Jamie Spears ve yardımcı vasisi Jodi Montgomery'ye yazdığı mektupta görevini bırakma nedenini şu sözlerle açıkladı:

Britney ve benim en son iletişim kurmamızın üzerinden iki buçuk yıldan fazla zaman geçti. Bu süre zarfında süresiz olarak işine ara vermek istediğini düşündüğünü belirtmişti.

Bugün erken saatlerde Britney Spears'ın resmi olarak emekli olma niyetini dile getirdiğini farkına vardım. Menajeri olarak, profesyonel hizmetlerime artık ihtiyaç duyulmadığı için ekibinden istifa etmenin Britney Spears'ın çıkarına olduğuna inanıyorum.