Britney Spears ikinci kitabı için tarih verdi

"HAZIR OLUN"



Şimdiden ikinci kitabı yazmayı planladığını söyleyen Britney Spears, yeni kitabının çıkış tarihi hakkında ipucu verdi. Konuyla alakalı sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Spears, "Mizah her şeyin ilacıdır. Oynamaya devam et. İkinci cilt gelecek yıl çıkacak. Hazır olun!" dedi.



Britney Spears, daha önce hayranlarına başka bir kitap yazdığını bildirmişti ancak bu defa ilk kez açıkça çıkış tarihiyle ilgili duyuru yapmış oldu.