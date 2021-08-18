"BU ÇEKİCİ DEĞİL"

Spears sözlerine, "Bir kat kıyafetten kurtulan tüm kadınların tepkisi anında 'Daha iyi hissediyorum' oluyor. Bu yüzden daha iyi göründüğünüzü düşünüyorsunuz" şeklinde devam etti.

Görünüşü yüzünden aşırı utanç verici milyarlarca şovu olduğunu söyleyen Britney Spears, "Kimsenin bedenimdeki büyük gamzeyi görmesini istemiyorum ama performans sergilemenin beni vücudumla ilgili çok fazla düşünmeye sevk ettiğine inanıyorum ve bu çekici değil." ifadelerini kullandı.