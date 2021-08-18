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Britney Spears: Hayatımın geri kalanında üstsüz fotoğraflar çekmeyeceğim - Magazin haberleri

Britney Spears: Hayatımın geri kalanında üstsüz fotoğraflar çekmeyeceğim

Babası Jamie Spears'ın, hayatını ve parasını kontrol ettiği 13 yıllık vasiliğin sona ermesini isteyen Britney Spears, Instagram'dan paylaştığı ve hayranlarını endişelendiren yarı çıplak fotoğraflarına açıklık getirdi

18.08.2021 - 14:20 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Amerikalı şarkıcı Britney Spears, babası Jamie Spears'a karşı verdiği vasilik mücadelesini devam ederken sosyal medyayı aktif halde kullanıyor. 39 yaşındaki Spears, sık sık paylaştığı yarı çıplak fotoğraflarla gündeme geliyor. Bu tercihi nedeniyle hayranlarını endişelendiren Britney Spears, konuyla ilgili açıklama yaptı.

  • Şarkıcı, "Size vücudumun başka fotoğraflarını göstermeden önce… Vücudumu sergilemekle ilgili düşüncelerimi anlamanızı istiyorum. Bence seksi herhangi bir kadın üstündeki kıyafetten kurtulmak istediğinde hemen tepki vermek epey çarpık. Hayır... Striptiz kulübünden ya da bir performanstan bahsetmiyorum. Sadece pratik meseleden, yazın arabadayken aptal uzun kollu bir gömlek giydiğinizi fark etmekten bahsediyorum." dedi.

  • "BU ÇEKİCİ DEĞİL"

    Spears sözlerine, "Bir kat kıyafetten kurtulan tüm kadınların tepkisi anında 'Daha iyi hissediyorum' oluyor. Bu yüzden daha iyi göründüğünüzü düşünüyorsunuz" şeklinde devam etti.

    Görünüşü yüzünden aşırı utanç verici milyarlarca şovu olduğunu söyleyen Britney Spears, "Kimsenin bedenimdeki büyük gamzeyi görmesini istemiyorum ama performans sergilemenin beni vücudumla ilgili çok fazla düşünmeye sevk ettiğine inanıyorum ve bu çekici değil." ifadelerini kullandı.

  • "KENDİMİ DAHA HAFİFKEN GÖRMEK İSTEDİM"

    Şarkıcı, "Her neyse, bahse girerim neden şimdi vücudumu sergilediğimi merak ediyorsunuz. Çünkü bu dünyaya gelirken de çıplaktım ve dürüst olmak gerekirse, dünyanın ağırlığını omuzlarımda taşıdığımı hissediyorum ve bu kendimi böyle görmemi sağladı. Kendimi daha hafifken görmek istedim. Çıplakken, doğduğum gibiyken... Geri dönüp, fotoğrafların çekildiği anlara baktığımda kendimi en saf halimle görmek çılgın bir psikoloji. Acının, incinmenin, gözyaşlarının ve ağır yüklerin ben olmadığımı kanıtlıyor." dedi.

    Spears, "Hayır. Hayatımın geri kalanında üstsüz fotoğraflar çekmeyeceğim çünkü bu sıkıcı olurdu ama aydınlanmanız gerektiğinde kesinlikle yardımı dokunuyor. Şunu da kabul etmeliyim ki gömleğimi çıkardıktan sonra 'Free Britney' (Britney'e Özgürlük) yazan yorumlar gerçekten çok komikti." şeklinde konuştu.

  • "ÇOK DAHA DERİN BİR ANLAMI VAR"

    Şarkıcı, 'Free Britney' hareketinin yaklaşık üç yıl önce pembe tişörtlerle başladığını onayladı. Spears, açıklamasını "Bu hareketin hayal edebileceğinizden çok daha derin bir anlamı var… Hayranlarım hep çok muhteşemdi ve hepinizi seviyorum." şeklinde sonlandırdı.

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