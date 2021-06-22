"Geçiş dönemi yaşıyorum"

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13 yıl önce yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle bütün servetinin idaresi yasal olarak 68 yaşındaki babası Jamie Spears'a devredilen ünlü şarkıcı Britney Spears, kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

"GEÇİŞ DÖNEMİNDEYİM"

Hakkında bilinmeyenleri anlatan Spears, "Tekrar sahneye çıkmaya hazır mıyım, tekrar sahneye çıkacak mıyım, bir daha sahneye çıkmalı mıyım? Hiçbir fikrim yok. Şu anda hayatımda bir geçiş dönemindeyim ve eğleniyorum. O kadar..." dedi.

"KARİYERİME DEVAM EDEMEYECEĞİM"

Öte yandan The New York Times'ın geçtiğimiz aylarda çıkardığı "Framing Britney Spears" belgeseli ve hayranlarının uzun süredir sürdürdüğü "Free Britney" hareketinin ardından görülen duruşmada, babası Jamie Spears'ın 13 yıl süren vasilik durumu yeniden ele alınmıştı.

Spears'ın avukatları, mahkemeye başvurarak, babasının vasiliğinin kaldırılmasını talep etmiş, şarkıcının "babasından korktuğunu" ve kontrol onun elinde olduğu sürece kariyerine devam etmeyeceğini belirtmişti.

Hakim, kasım ayında görülen duruşmada Jamie Spears'ı vasi olarak çekmeyi reddetmiş ancak Bessemer Trust isimli bir başka vasi eklemişti.