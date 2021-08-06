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Britney Spears domuz sahiplendi - Magazin haberleri

Britney Spears domuz sahiplendi

Babası Jamie Spears'a karşı verdiği vasilik mücadelesini kaybeden şarkıcı Britney Spears, domuz sahiplendi. Anksiyete (kaygı) sorununun üstesinden geldiği için terapi yaptığını söyleyen Spears, Geeze adını verdiği domuzu ile objektif karşısında poz verdi

06.08.2021 - 11:41 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Dünyaca ünlü yıldız Britney Spears, anksiyete (kaygı) sorununun üstesinden gelmek için ilginç bir yol seçti. 39 yaşındaki şarkıcı, zihinsel rahatlama yolu olarak domuzları sevmeyi tercih etti.

  • "DAHA ÖNCE BUNUN GİBİ BİR DOMUZ GÖRMEMİŞTİM"

    Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Britney Spears, hayatıyla ilgili detayları ve sağlık durumunu aktarırken yeni gevşeme yöntemini açıkladı.

    Geeze adını verdiği domuzu ile çekilen fotoğraflarını yayınlayan Spears, "Daha önce onun gibi bir domuz görmemiştim." dedi.

  • "UTANÇ VERİCİYDİ"

    Ünlü yıldız, domuzu biraz korkarak sevdiği görülen bu karede, "Bunu hiç paylaşmamıştım. Çünkü korkusuz bir şarkıcı olmam gerektiği için bu görüntü utanç vericiydi... Aynı zamanda atlarla da zaman geçiriyorum. Sosyal anksiyetemi (kaygı) hafifletmek için haftada birkaç gün at terapisi yapıyorum." ifadelerini kullandı.

  • "YALNIZ OLMADIĞIMI HİSSETTİRİYOR"

    "Böyle huzur dolu bir domuz gibi hayvanlarla zaman geçirmeyi çok iyileştirici buluyorum." diyen Britney Spears, "Aynı şeyi yaşayan diğer insanlara da yardımcı olduğunu duyuyorum. Yalnız olmadığımı hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

  • "HAVALI GÖRÜNEBİLİR AMA..."

    "Evcil bir domuz aldığımdan eminim." diyen Spears, daha sonra esprili bir şekilde sözlerini şöyle sürdürdü:

    Havalı görünebilir ve ben de arabadan ilk indiğimde öyle düşündüm ama bu küçük adamla tanıştıktan beş dakika sonra beş kez kaka yaptı.

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