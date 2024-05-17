Britney Spears'dan yıllardır kavgalı olduğu ailesine: Sizi özledim!
Britney Spears, yıllardır kavgalı bir ilişki yürüttüğü ailesini özlediğini belirtirken; "Hepimizin ailesiyle sorunları var ama bu, onları ne kadar sevdiğine engel olamaz" dedi
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Britney Spears, yıllardır süren kavgasının ardından ailesini özlediğini itiraf etti. 42 yaşındaki pop şarkıcısı, önceki gün annesi Lynne Spears ve kız kardeşi Jamie Lynn Spears'ın kızlarının fotoğrafını paylaşırken ailesini, "çok güzel" olarak tanımladı.
Britney Spears, duygusal paylaşımında; "Hepimizin ailesiyle sorunları var ama bu onları ne kadar sevdiğine engel olamaz. Bu fotoğrafta yokum ama kesinlikle öyle hissediyorum" dedi.
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Fotoğrafta, 69 yaşındaki Lynne Spears ile torunları; 15 yaşındaki Maddie, 6 yaşındaki Ivey Joan ve diğer aile üyeleri yer alıyor. Britney Spears; "Beni tanıyorsanız, katıldığım her etkinlikte kendimi bu çocuk masasında buldum" ifadesini kullandı.
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"AİLEM ÇOK GÜZEL"
Britney Spears, mesajında ayrıca; "Bu fotoğrafı yayımlıyorum. Çünkü ailem çok güzel ve onları özledim. Bu fotoğrafı içinde yer almasam da paylaşmak istedim. Kesinlikle oradaymış gibi hissettim" ifadesini kullandı.
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Britney Spears'ın ailesiyle kavgalı bir ilişkisi var. Babasının 13 yıllık vasiliği Kasım 2021'de sona ermişti. Ünlü şarkıcı, ailesine, özellikle de 71 yaşındaki babası Jamie Spears'a olan kızgınlığını dile getirmekten hiç kaçınmadı.
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BABASINI SUÇLAMIŞTI
Geçen yıl çıkardığı ve çok satanlar arasında yer alan 'The Woman in Me' (İçimdeki Kadın) adlı kitabında babasını, hayatının kontolünü ele geçirmekle suçlamıştı.
Babasının, kendisini "erkek arkadaşını seçemeyecek kadar hasta, ama yine de sitcom'larda ve sabah programlarında yer alacak ve her hafta dünyanın farklı bir yerinde binlerce insan için performans sergileyecek kadar sağlıklı biri olarak gösterdiğini" yazmıştı. Babasının, kendisini bir gelir kapısı olarak gördüğünü belirten ifadeler kullanmıştı.
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Ünlü şarkıcı, babasının 2008'de vasiliğinin başladığı zaman, "Ben artık Britney Spears'ım" dediğini öne sürmüştü.
Britney Spears ayrıca, babasının kendisine yönelik 'beden aşağılama' yaptığını, yiyeceklerine limit koyduğunu iddia etmişti.
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Britney Spears, zorla bir akıl sağlığı merkezine kapatılıp turneye çıkmaya zorlandığı için annesini de suçlamıştı.
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Ünlü şarkıcı, anı kitabında, 33 yaşındaki kız kardeşi Jamie Lynn için de hakaret içeren ifadeler kullanmış, onu babasının tarafını tutmakla suçlamıştı.
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Britney Spears, ailesinden bir tek 47 yaşındaki ağabeyi Bryan Spears ile iyi bir ilişki yürütüyor.
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