Britney Spears'dan yıllardır kavgalı olduğu ailesine: Sizi özledim!

BABASINI SUÇLAMIŞTI

Geçen yıl çıkardığı ve çok satanlar arasında yer alan 'The Woman in Me' (İçimdeki Kadın) adlı kitabında babasını, hayatının kontolünü ele geçirmekle suçlamıştı.

Babasının, kendisini "erkek arkadaşını seçemeyecek kadar hasta, ama yine de sitcom'larda ve sabah programlarında yer alacak ve her hafta dünyanın farklı bir yerinde binlerce insan için performans sergileyecek kadar sağlıklı biri olarak gösterdiğini" yazmıştı. Babasının, kendisini bir gelir kapısı olarak gördüğünü belirten ifadeler kullanmıştı.