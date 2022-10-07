KENDİME EN SAF HALİMLE BAKMAYA İHTİYAÇ DUYUYORUM

Kendimi daha hafif bir şekilde görmek istedim... çıplak... doğduğum gibi ve çekim yaparken fotoğraflarıma dönüp baktığımda kendimi en saf halimle görmenin sağladığı psikoloji farklı... Acının, incinmenin, gözyaşlarının ve ağır yüklerin "ben" olmadığımı kanıtlıyor. Ben bir kadınım; kendine en saf haliyle bakmaya ihtiyaç duyan güzel, hassas bir kadınım!"