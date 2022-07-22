"İĞRENÇ DAVRANIŞI NEDENİYLE TUTUKLANDI"



Britney Spears'ın avukatı Mathew Rosengart ise USA Today'e yaptığı açıklamada, "Jason Alexander, elleri kelepçeli olarak gözaltına alındı ​​ve iğrenç davranışı nedeniyle tutuklandı. Olması gerektiği gibi, yasaların en kapsamlı şekilde yargılanmasını sağlamak için kolluk kuvvetleriyle yakın çalışmayı dört gözle bekliyorum. Neyse ki Britney güvende..." şeklinde konuşmuştu.



İLK EVLİLİĞİ 55 SAAT SÜRDÜ



Britney Spears, daha önce iki kez evlenip, boşanmıştı. Jason Allen Alexander ile 2004'te yaptığı ilk evliliği sadece 55 saat sürmüştü.



2007'DE BOŞANDI



Spears, ikinci evliliğini ise dansçı Kevin Federline ile yapmıştı. İkilinin bu birliktelikten Sean Preston ve Jayden adında iki erkek çocukları olmuştu. Çiftin 2004'te başlayan evliliği ise 2007'de "şiddetli geçimsizlik" sebebiyle sona ermişti.



Spears, ayrılık sürecinde bunalıma girmiş ve kendisini alkol ile gece hayatına vermişti. Bu sebeple mahkeme, iki çocuğu babalarına verme kararı almıştı.



Spears, ardından uyuşturucu madde kullanımı şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü şarkıcının akıl ve ruh sağlığı ise ilerleyen süreçte eski günlerine geri dönmüştü.