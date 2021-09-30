Britney Spears artık özgür!

Britney Spears, yıllarca yetkisini istismar ettiğini söylediği babasının yasal güdümünden kurtulmuş oldu.



Baba Jamie Spears'a 2008 yılında mahkeme kararı ile o sırada zihinsel sağlığından kaygı duyulduğu için hastaneye yatırılan kızının vasiliği verilmişti.