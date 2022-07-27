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Britney Spears annesine ateş püskürdü! - Magazin haberleri

Britney Spears annesine ateş püskürdü

Vasilik davasını kazanmasının ardından özgürlüğüne kavuşan ve dünyaevine giren Britney Spears, kardeşinden sonra bu kez annesi Lynne Spears'ı hedef aldı

27.07.2022 - 16:56 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Geçtiğimiz yıl babasının vasiliğinden kurtulmayı başaran Britney Spears, bu süreçte kendisini kullandıklarını ileri sürdüğü ailesini sık sık eleştirmeye devam ediyor. Daha önce kız kardeşiyle tartışan Spears, bu kez annesine sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

  • "MESAJLARIM CEVAPSIZ BIRAKILDI"

    Britney Spears, bir merkezde tedavi gördüğü sırada annesine mesajlar attığını, yardım istediğini, verilen ilaçların mantıklı olmadığını yazdığını ama bu mesajların annesi tarafından cevapsız bırakıldığını dile getirdi.

  • "ÜZGÜNÜM"

    Spears’ın paylaşımları üzerine anne Lynne Spears ise, "Seni seven insanların sana ihanet ettiğini düşündüğün için üzgünüm. Seni çok seviyorum.” diye cevap verdi.

  • "CEVAP VERDİĞİN NADİR ANLARDAN BİRİ!"

    Annesinin bu yorumunu yanıtsız bırakmayan ünlü şarkıcı ise ateş püskürdü. Britney Spears, konuyla alakalı, "Ayrıca insanlara bunun bana mesaj attığın nadir zamanlardan biri olduğunu da söyledin mi? İnsanlara her sabah kahveyi benden nasıl sakladığını da söyledin mi? Onlara her sabah kahve bulmaya çalıştığımda mutfakta hiç resmimin olmadığını, sadece Maddie ve Jamie Lynn’in olduğunu söyledin mi? Her sabah bir fotoğrafımı koyardım ve siz her sabah onu kaldırırdınız." ifadelerini kullandı.

  • "TELEFONU BİRİLERİ TARAFINDAN KONTROL EDİLİYOR"

    Spears, ayrıca yakın arkadaşı Jenna Fitzgerald’ın da kendisine cevap vermediğini dile getirmişti. Ancak Fitzgerald, Spears’a attığı mesajların ekran görüntüsünü paylaşarak, ünlü şarkıcının telefonunun birileri tarafından kontrol edildiğini ileri sürmüştü.

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