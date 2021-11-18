"YAŞADIKLARIM ÇOK AŞAĞILAYICIYDI!"



Dünyaca ünlü şarkıcı, paylaşımında, "Bana vasilik sürecinde eziyet eden annemle babam hapse girmeli! Her gün uyandığımda ailemin, vasiliği fırsat bilerek bana yaşattıklarını nasıl yapabildikleri sorusu karşısında aklım başımdan gidiyor. Yaşadıklarım çok moral bozucu ve aşağılayıcıydı!" dedi.



Spears daha sonra "Bana yaptıkları için hapiste olmalarını gerektiren kötü şeylerden bahsetmiyorum bile! Evet, kiliseye giden annem de bu suçlamalarıma dahil." diye yazdı.