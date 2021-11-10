"BENİ DERİNDEN İNCİTTİNİZ!"

Spears, geçtiğimiz günlerde de bu süreçte yanında olmayan yakınlarına sitem etmişti. Britney Spears, sosyal medya hesabından ailesine yönelik bir mesaj yayınlamıştı:

Yalnız olmayı umursamıyorum ve aslında anlayışlı Rahibe Teresa olmaktan bıktım. Bu mesaj aileme; Beni tahmin edemeyeceğiniz kadar derinden incittiğiniz için! Vasiliğin bitmek üzere olduğunu biliyorum ama yine de adalet istiyorum. Hayatım boyunca hep daha büyük insanı oynadım. Bunun ne kadar zor olduğunu biliyor musun?