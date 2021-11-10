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Britney Spears: Annem Lynne Spears gizlice hayatımı mahvetti! - Magazin haberleri

Britney Spears: Annem gizlice hayatımı mahvetti!

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, annesi Lynne'i babası Jamie ile 13 yıl süren vasiliğin arkasındaki isim olmakla suçladı. "Annem gizlice hayatımı mahvetti!" diyen pop yıldızı, babasına vasilik fikrini annesinin verdiğini iddia etti

10.11.2021 - 12:40 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Şarkıcı Britney Spears'ın, kişisel hayatını ve parasını kontrol eden babasının 13 yıllık vasiliğinin sona ermesi için açtığı dava geçtiğimiz aylarda sonuçlanmıştı. Mahkeme, baba Jamie Spears'ın vasilik yetkisini askıya almıştı. Babasının vasiliğini tamamen kalkması için gün sayan ünlü şarkıcı, yeni açıklamalarda bulundu.

  • 39 yaşındaki pop yıldızı, annesi Lynne'i babasına destek olmakla suçladı. Annesine yazdığı öfke dolu paylaşımları kısa bir süre sonra silen Britney Spears, Instagram gönderisinde, "Ne yaptığını tam olarak biliyorsun!" ifadelerini kullandı.

    Lynne Spears, daha önce vasilik konusunda eski eşi olan Jamie ile olan davasında Britney’nin tarafında olduğunu belirten açıklamalarda bulunmuştu.

  • "BABAM VASİLİĞİ DÜŞÜNECEK KADAR AKILLI DEĞİLDİ!"

    Annesinin, bu hikayedeki gerçek kötü kişi olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, "Babam bir vasilik düşünecek kadar akıllı değildi!" ifadelerini kullandı.

    "Annem gizlice hayatımı mahvetti!" diyen Britney Spears, "Babam vasiliği 13 yıl önce başlatmış olabilir; ama insanların bilmediği şey, ona bu fikri verenin annem olduğu." notunu düştü.

  • "BENİ DERİNDEN İNCİTTİNİZ!"

    Spears, geçtiğimiz günlerde de bu süreçte yanında olmayan yakınlarına sitem etmişti. Britney Spears, sosyal medya hesabından ailesine yönelik bir mesaj yayınlamıştı:

    Yalnız olmayı umursamıyorum ve aslında anlayışlı Rahibe Teresa olmaktan bıktım. Bu mesaj aileme; Beni tahmin edemeyeceğiniz kadar derinden incittiğiniz için! Vasiliğin bitmek üzere olduğunu biliyorum ama yine de adalet istiyorum. Hayatım boyunca hep daha büyük insanı oynadım. Bunun ne kadar zor olduğunu biliyor musun?

  • "AİLEME DAVA AÇMAK İSTİYORUM"

    Ünlü şarkıcı, kamuoyuna duyurulan ilk duruşmasında da "Size karşı tamamen dürüst olmam gerekirse, aileme dava açmak istiyorum. Ayrıca hikayemi dünyayla paylaşabilmek istiyorum, sessiz bir sır olmak yerine bana yapılanları anlatmak istiyorum." demişti.

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