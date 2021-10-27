"BENİ DERİNDEN İNCİTTİNİZ!"

Brittney Spears, sosyal medya hesabından tüm ailesine yönelik bir mesaj yayınladı:

Yalnız olmayı umursamıyorum ve aslında anlayışlı Rahibe Teresa olmaktan bıktım. Bu mesaj aileme; Beni tahmin edemeyeceğiniz kadar derinden incittiğiniz için! Vasiliğin bitmek üzere olduğunu biliyorum ama yine de adalet istiyorum. Hayatım boyunca hep daha büyük insanı oynadım. Bunun ne kadar zor olduğunu biliyor musun?