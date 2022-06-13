"ANNEM GİZLİCE HAYATIMI MAHVETİ!"

Spears daha sonra, "Bana yaptıkları için hapiste olmalarını gerektiren kötü şeylerden bahsetmiyorum bile! Evet, kiliseye giden annem de bu suçlamalarıma dahil." ifadelerini kullanmıştı.

Annesinin, bu hikayedeki gerçek kötü kişi olduğunu söyleyen iki çocuk annesi Britney Spears,"Babam bir vasilik düşünecek kadar akıllı değildi!" ifadelerini kullanmıştı.

"Annem gizlice hayatımı mahvetti!" diyen şarkıcı, "Babam vasiliği 13 yıl önce başlatmış olabilir ama insanların bilmediği şey, ona bu fikri verenin annem olduğu." şeklinde konuşmuştu.