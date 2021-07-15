Britney Spears, geçen hafta mahkemede verdiği ifadede Ingham'ın kendisine söyleyeceklerini kendisine saklaması gerektiğini belirttiğini aktararak, avukatını kendisinin seçmek istediğini söylemişti. Ancak şarkıcı, vasilik durumu nedeniyle kendi avukatını seçemiyor. Bunun yerine avukatlar mahkeme tarafından atanıyor.



39 yaşındaki Spears, ifadesinde ayrıca, vasiliği sonlandırmak için bir dilekçe verebileceğini bilmediğini söylemişti. Bunun üzerine Samuel D Ingham'ın bu konuda eksik bilgi verdiğine ilişkin soru işaretleri oluşmuştu. Ingham’ın son yıllarda Spears’ın isteklerine rağmen resmi bir başvuruda bulunmadığı tespit edilmişti.